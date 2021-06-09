Раскрыты мощности Амурского ГПЗ

Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), после ввода в эксплуатацию в полном объеме, ежегодно будет перерабатывать 42 миллиарда кубических метров природного газа. О характеристиках самого мощного в России предприятия сообщает ТАСС.

По информации агентства, в состав Амурского ГПЗ входит крупнейшее в мире предприятие по производству гелия (до 60 миллионов кубических метров в год). На заводе будет задействовано около трех тысяч человек, площадь предприятия составляет 800 гектаров.

В среду, 9 июня, президент России Владимир Путин одобрил запуск первой очереди ГПЗ. По словам главы государства, запуск предприятия — значимое событие.

«Газпром» начал строительство Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе Амурской области в 2015 году. Отмечалось, что Амурский ГПЗ является важным звеном технологической цепочки поставки природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».