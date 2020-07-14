Со взбунтовавшимися строителями завода «Газпрома» договорились

Финансовые разногласия между рабочими из Узбекистана, занятыми на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), принадлежащего «Газпрому», и подрядчиком стройки удовлетворены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Отмечается, что взбунтовавшиеся строители должны вскоре «полноценно вернуться к работам». Руководство работодателя, турецкой строительной компании Renaissance Heavy Industries, договорилось с сотрудниками. Об условиях, на которых это произошло, не сообщается.
При этом утверждается, что предварительное расследование не выявило фактов задержки зарплаты, о которых ранее заявляли рабочие. Возврат суммы уплаченных ими патентов должен произойти 15 июля, как и было запланировано заранее. Также рассматривается вопрос дополнительного премирования строителей, долгое время находящихся на вахте.
О бунте рабочих на Амурском ГПЗ, который строится «Газпромом», стало известно 13 июля. На опубликованных видео с места событий десятки людей громили технику в офисном помещении. Впоследствии наиболее активные участники акции были задержаны правоохранительными органами.
В качестве одной из версий причины конфликта назывались возможная задержка зарплаты и отказ турецкого подрядчика «Газпрома» компенсировать рабочим расходы на покупку трудовых патентов.