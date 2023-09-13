Экс-посла Армении в России и его сына освободили из-под ареста под залог

Прокуратура: экс-посла Армении в РФ Смбатяна освободили из-под ареста под залог

Экс-посла Армении в России Армена Смбатяна и его сына освободили из-под ареста под залог в 260 тысяч долларов, об этом сообщила советник генпрокурора Армении Лусине Мартиросян, ее слова приводит Armtimes.

Кроме того, бывшему послу назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнила представитель прокуратуры.

Также в отношении сына дипломата, художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна применен залог на ту же сумму вместо домашнего ареста.

30 июля суд в Ереване арестовал на два месяца бывшего посла Армении в России, экс-директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армена Смбатяна и его сына по обвинению в мошенничестве.

Дипломата и его сына задержали 29 июля. Им предъявили обвинение в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Армении.

