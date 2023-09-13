Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:16, 13 сентября 2023Силовые структуры

Экс-посла Армении в России и его сына освободили из-под ареста под залог

Прокуратура: экс-посла Армении в РФ Смбатяна освободили из-под ареста под залог

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Экс-посла Армении в России Армена Смбатяна и его сына освободили из-под ареста под залог в 260 тысяч долларов, об этом сообщила советник генпрокурора Армении Лусине Мартиросян, ее слова приводит Armtimes.

Кроме того, бывшему послу назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнила представитель прокуратуры.

Также в отношении сына дипломата, художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна применен залог на ту же сумму вместо домашнего ареста.

30 июля суд в Ереване арестовал на два месяца бывшего посла Армении в России, экс-директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армена Смбатяна и его сына по обвинению в мошенничестве.

Дипломата и его сына задержали 29 июля. Им предъявили обвинение в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при сделке с земельным участком в Армении.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Названо число пострадавших от ракетной атаки ВСУ на Севастополь

    Правительство Японии ушло в отставку

    Экс-посла Армении в России и его сына освободили из-под ареста под залог

    Украинский пленный рассказал об обмане со стороны командиров ВСУ

    Раскрыты последствия нехватки личного состава ВСУ

    Полковник назвал три последствия потерь ВСУ в ходе контрнаступления

    «Бостон» включил российского форварда в список 100 легендарных игроков клуба

    Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

    В США вдвое вырос показатель детской бедности

    Россиянка побывала на пляже в Китае и поразилась виду местных девушек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости