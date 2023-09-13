Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:31, 13 сентября 2023Мир

В Венгрии поприветствовали слова Путина о вводе войск в Будапешт в 1956 году

Власти Венгрии приветствовали слова Путина о вводе войск в Будапешт в 1956 году

Фото: Laszlo Almasi / Reuters

Власти Венгрии приветствуют заявление президента России Владимира Путина о том, что ввод советских войск в Будапешт в 1956 году был ошибкой. Об этом заявил глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш, передает РИА Новости.

«Это продолжение правильной практики, которая началась в ноябре 1992 года. Тогда президент [Борис] Ельцин осудил ввод войск в Будапешт», — указал он.

12 сентября Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что ввод советских войск в Венгрию в 1956 и Чехословакию в 1968 году можно назвать ошибкой советского правительства. «Мы же давно признали, что эта часть политики Советского Союза вела только к напряжению отношений», — отметил он. Также Путин заявил о недопустимости политики, явно направленной против интересов других народов. «На эти грабли наступают сегодня ведущие страны Запада», — добавил глава государства.

Вооруженное восстание в Венгрии против просоветского правительства было подавлено советскими войсками в октябре — ноябре 1956 года. Общие потери с обеих сторон оцениваются в 3000-4000 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Венгрии поприветствовали слова Путина о вводе войск в Будапешт в 1956 году

    На Украине сообщили об успехах в переговорах о поставках дальнобойных ракет

    Глава британского комитета по обороне ушел в отставку из-за поста в соцсети

    Губернатор заявил о пресечении атаки ВСУ в Брянской области

    Назван новый защитник собак и кошек в суде

    Госдеп одобрил продажу Южной Корее истребителей F-35

    Генерал ВСУ поспорил с Зеленским после слов о контрнаступлении

    В Госдуме предложили ввести новые выплаты семьям с детьми

    США оценили возможность завершить конфликт на Украине на своих условиях

    ВСУ захотели получить от Запада не уступающие Су-35 истребители

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости