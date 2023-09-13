В Венгрии поприветствовали слова Путина о вводе войск в Будапешт в 1956 году

Власти Венгрии приветствовали слова Путина о вводе войск в Будапешт в 1956 году

Власти Венгрии приветствуют заявление президента России Владимира Путина о том, что ввод советских войск в Будапешт в 1956 году был ошибкой. Об этом заявил глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш, передает РИА Новости.

«Это продолжение правильной практики, которая началась в ноябре 1992 года. Тогда президент [Борис] Ельцин осудил ввод войск в Будапешт», — указал он.

12 сентября Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что ввод советских войск в Венгрию в 1956 и Чехословакию в 1968 году можно назвать ошибкой советского правительства. «Мы же давно признали, что эта часть политики Советского Союза вела только к напряжению отношений», — отметил он. Также Путин заявил о недопустимости политики, явно направленной против интересов других народов. «На эти грабли наступают сегодня ведущие страны Запада», — добавил глава государства.

Вооруженное восстание в Венгрии против просоветского правительства было подавлено советскими войсками в октябре — ноябре 1956 года. Общие потери с обеих сторон оцениваются в 3000-4000 человек.