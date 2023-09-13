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02:11, 13 сентября 2023Мир

Крупные британские профсоюзы отказались подписать заявление с осуждением СВО

Telegraph: профсоюзы Британии отказались подписать заявление с осуждением СВО

Фото: Unsplash.com

Крупные профсоюзы Великобритании отказались подписать заявление с осуждением специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

На конференции Британского конгресса тред-юнионов в Ливерпуле планировалось единогласно принять заявление «Солидарность с Украиной». Однако Профсоюз пожарных бригад (FBU) выступил против инициативы, а Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз (RMT) воздержался при голосовании.

Представитель FBU Джейми Ньюэлл заявил, что не поддерживает спецоперацию, однако не считает приемлемыми поставки британских вооружений Киеву. Он подчеркнул, что эскалация не пойдет на пользу рабочему классу в России и Украине, а также указал на лицемерие западных политиков.

Заявление по итогам конференции было принято большинством голосов, отмечается в материале.

Ранее издание Breitbart сообщило, что отставка министра обороны Великобритании Бена Уоллеса вызвала негативные последствия для Украины.

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    Марина Совина
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