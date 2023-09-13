Бойцы «Азова» расстреляли гражданский автомобиль и были приговорены к 29 годам

В ДНР суд приговорил бойцов «Азова» к 29 годам колонии за обстрел автомобиля

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 29 годам колонии строгого режима военнослужащих бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) 25-летнего Ивана Бочкарева и 24-летнего Дмитрия Канупера за обстрел гражданского автомобиля. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Они признаны виновными по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), части 3 статьи 30, пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По данным следствия, с 15 по 20 марта 2022 года Бочкарев и Канупер были на боевой позиции на крыше многоквартирного дома в Мариуполе. Именно оттуда они не менее 20 раз выстрелили из автомата и ручного пулемета по гражданскому автомобилю с двумя мужчинами. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.



В один из дней Бочкарев и Канупер открыли огонь по идущим по улице двоим гражданским мужчинам. От полученных ранений один скончался на месте, другому удалось укрыться от обстрела.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии строгого режима бойца «Азова» Антона Штукина за обстрел получавших гуманитарную помощь мирных жительниц.

