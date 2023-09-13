Боец «Азова» обстрелял получавших гумпомощь мирных жительниц и попал в колонию

В ДНР суд приговорил бойца «Азова» к 24 годам колонии за обстрел мирных жителей

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 24 годам колонии строгого режима военнослужащего бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Антона Штукина за обстрел получавших гуманитарную помощь мирных жительниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Штукин признан виновным по части 3 статьи 30, пунктов «а», «е», «л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды»), части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов»), части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом, повлекшее причинение значительного ущерба») Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, 17 марта 2022 года боец был на открытой огневой позиции в селе Покровское и заметил около административного здания рыбного хозяйства трех безоружных женщин в возрасте 55, 63 и 68 лет, которые получали продукты в рамках гуманитарной акции. Считая их предателями, которые занимают пророссийскую позицию, Штукин дважды выстрелил в сторону женщин из переносного противотанкового ракетного комплекса. В результате здание было повреждено, жительницы не пострадали.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил 26-летнего наводчика-оператора разведывательной роты бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергея Макеева к 29 годам колонии строгого режима за убийство двух мирных жителей Мариуполя.