Россиянка пришла в больницу с жалобой на острую боль в животе и родила

В Ростове-на-Дону женщина пришла в больницу с жалобой на боль в животе и родила

В Ростове-на-Дону местная жительница пришла в больницу с жалобой на острую боль в животе и через час родила. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава российского региона.

Пациентка заявила медикам, что подозревает у себя миому матки и асцит. Однако врачи поняли, что россиянка ошибается в своих диагнозах. Через час она родила.

В свою очередь, заместитель главного врача ростовской больницы № 8 Наталья Пивненко подтвердила произошедшее, передает РИА Новости.

«Наши врачи развернули в операционной все, что необходимо в таких случаях, чтобы была возможность принять роды, через несколько минут женщина успешно родила отличного малыша. Крепкий и здоровый малыш, весом 3,5 килограмма, рост 52 сантиметра», — сказала собеседница агентства.

Ранее в Туле у 34-летней женщины выявили редкую аномалию — одновременное наличие внематочной и маточной беременности. Врачи из Ваныкинской больницы провели операцию и спасли жизнь как самой беременной, так и ее будущему ребенку.