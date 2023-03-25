Российские врачи спасли женщину с двумя беременностями

В Туле врачи Ваныкинской больницы спасли 34-летнюю женщину с двумя беременностями

В Туле у 34-летней женщины выявили редкую аномалию — одновременное наличие внематочной и маточной беременностей. Врачи из Ваныкинской больницы провели операцию и спасли жизнь как самой беременной, так и ее будущему ребенку. Об этом говорится на сайте регионального Минздрава.

Еще в феврале россиянка попала в больницу с жалобами на тошноту и сильные боли внизу живота. Тульские врачи обследовали женщину и выявили гетеротопическую беременность, при нем оплодотворяются сразу две яйцеклетки.

«Одна попадает в матку, а вторая начинает развиваться вне ее. Такой диагноз встречается крайне редко — один случай на 30 000 беременностей», — говорится в сообщении ведомства.

Данный вид беременности опасен для здоровья и жизни как мамы, так и ее будущего ребенка. В связи с этим было решено прооперировать пациентку в день поступления.

Несмотря на маленький срок беременности — всего пять недель — удалось сохранить жизнь 34-летней женщине и ребенку. Спустя неделю жительница Тулы вернулась домой. Через семь месяцев она сможет стать матерью.

2 ноября стало известно, что врачи в британском графстве Саут-Йоркшир запустили сердце новорожденного ребенка, которое остановилось на 17 минут, и спасли его. 28-летняя Бетани Хомар была беременна четвертый раз. На 26-й неделе у женщины начались судороги и она заметила кровь в ванной. Оказалось, что у британки произошла преждевременная отслойка плаценты.

В итоге мальчик родился весом всего 0,5 килограмма. Ему делали множество переливаний крови, чтобы поддерживать его жизнедеятельность. Ребенок провел 112 дней в больнице, прежде чем смог отправиться домой.