Врачи 17 минут запускали остановившееся сердце новорожденного и спасли его

The Mirror: врачи запустили остановившееся на 17 минут сердце новорожденного

Врачи в британском графстве Саут-Йоркшир запустили сердце новорожденного ребенка, которое остановилось на 17 минут, и спасли его. Об этом сообщает The Mirror.

28-летняя Бетани Хомар была беременна четвертым ребенком. Беременность проходила нормально, но на 26-й неделе (в норме беременность длится 38 — 40 недель) у женщины начались судороги, и она заметила кровь в ванной. Оказалось, что у британки произошла преждевременная отслойка плаценты. Это явление может быть смертельно опасным для младенца.

Врачи поставили женщину перед выбором: остановить ее кровотечение и позволить ребенку умереть внутри нее, или провести рискованное кесарево сечение, в ходе которого ребенок мог бы не выжить. «Они сказали мне, что сын в очень плохом состоянии и может не выжить. После родов он не дышал. Врачи сообщили, что они реанимировали его в течение 17 минут, прежде чем его сердце продолжило биться. Еще несколько минут, и они приняли бы решение остановиться. Он начал дышать в последнюю секунду», — отметила британка.

Мальчик, которого назвали Исайя, родился весом всего 0,5 килограмма. Исайе делали множество переливаний крови, чтобы поддерживать его жизнедеятельность. Ребенок провел 112 дней в больнице, прежде чем смог отправиться домой.

Исайя родился с открытым сердечным клапаном. Врачи продолжают следить за состоянием его здоровья. «У него хроническое заболевание легких, поэтому он и дома остается подключенным к кислородному аппарату», — уточнила мать.

Ребенок выжил, и к настоящему моменту весит 3,2 килограмма. «Неизвестно, как все это повлияет на него, когда он повзрослеет. Но я счастлива, что он дома», — заявила мать.

Ранее сообщалось, что в США врачам удалось спасти мальчика, родившегося на 22-й неделе беременности, то есть более чем на четыре месяца раньше срока. Сайт Книги рекордов Гиннесса признал его самым недоношенным ребенком в мире, которому удалось выжить.

