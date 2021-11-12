Самый недоношенный ребенок в мире выжил и установил рекорд

Мальчик из США родился на четыре месяца раньше срока и попал в Книгу рекордов Гиннесса

В США врачам удалось спасти мальчика, родившегося на 22-й неделе беременности, то есть более чем на четыре месяца раньше срока. Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса, признавшей Кертиса Зи-Кита Минса самым недоношенным ребенком в мире, которому удалось выжить.

Младенец, установивший рекорд, появился на свет в штате Алабама в июле 2020 года. Как рассказала мать ребенка Мишель Батлер, изначально беременность протекала без проблем, однако 4 июля 2020-го ей потребовалась срочная операция. Женщина попала в медицинский центр Алабамского университета в Бирмингеме, который славится своими отделениями неонатологии и педиатрии.

Батлер пожелала сохранить ребенка, и Кертис, который должен был родиться 11 ноября, появился на свет 5 июля. Срок беременности на тот момент составлял 21 неделю и один день. Новорожденный весил всего 420 граммов, и врачи считали, что его шансы на выживание не превышают одного процента.

Тем не менее мальчик хорошо реагировал на лечение и стал быстро набирать вес. «В нашем реанимационном отделении для новорожденных еще никогда не было настолько недоношенных детей. Мы буквально шли по неизведанной территории», — вспоминает профессор Брайан Симс.

Кертис провел в больнице университета десять месяцев и 6 апреля 2021 года смог отправиться домой с родителями. Все время восстановления за ребенком ухаживала специальная бригада медиков. «Я очень горжусь им, потому что помню, каким он появился на свет, и вижу, каким стал сейчас», — призналась Мишель Батлер.

Книга рекордов Гиннесса назвала Кертиса Зи-Кита Минса самым недоношенным ребенком в истории, которому удалось выжить. Интересно, что предыдущий рекордсмен, Ричард Хатчинсон из американского штата Висконсин, родился ровно за месяц до Минса, 5 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Великобритании врачам удалось выходить недоношенную девочку с целым списком болезней. Ребенок, вес которого при рождении составлял всего 511 граммов, провел в реанимации семь месяцев.

