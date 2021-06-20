Самый недоношенный в мире ребенок отпраздновал первый день рождения

Самый недоношенный в мире ребенок, родившийся на четвертом месяце беременности, отпраздновал первый день рождения. Об этом сообщает CNN.

Ричард Скотт Уильям Хатчинсон появился на свет в американском Миннеаполисе за 131 день до предполагаемой даты родов, при рождении его вес составлял около 337 грамм. Врачи давали ему практически нулевые шансы на выживание, однако спустя шесть месяцев после рождения его уже выписали из больницы. Ричард был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый недоношенный в мире ребенок, который смог выжить.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас няня, которую наняли для присмотра за новорожденным ребенком суррогатной матери, воспитывает его уже почти год. 42-летняя Кристи Бейсингер поделилась историей младенца по имени Александр, которого суррогатная мать из США родила для пары из Великобритании. В конце 2020 года женщине позвонили из агентства, в котором она работает няней, и попросили присмотреть за ребенком до тех пор, пока его не заберут биологические родители.