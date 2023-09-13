В Запорожской области заявили о колоссальных потерях ВСУ у Работино

Рогов: ВСУ несут колоссальные потери у Работино, Киев бросает новые резервы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за колоссальных потерь на ореховском направлении запорожского фронта бросили в бой новые резервы. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Неся колоссальные потери, командование ВСУ бросило в бой новые резервы», — сказал он и добавил, что подразделения украинской армии вступили в бой в районе сел Работино и Вербовое.

Как уточнил Рогов, ВСУ предприняли попытки забросить пехотные штурмовые группы поздней ночью. По его словам, российские силы открыли по ним огонь из артиллерии, минометов и гранатометов. Он подчеркнул, что работали и вертолеты. Армия России удерживает позиции, а все попытки ВСУ прорвать первую линию обороны отражены, отметил Рогов.

Ранее российские военные нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Работино. Кроме того, на запорожском направлении были отражены две атаки штурмовых групп противника в районе Вербового.