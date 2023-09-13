Армия России нанесла огневое поражение ВСУ в районе Работино

ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ у Работино

Российские военнослужащие нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в министерстве обороны.

Там заявили также, что на запорожском направлении спецоперации были отражены две атаки штурмовых групп противника в районе населенного пункта Вербовое. За сутки уничтожено более 205 бойцов ВСУ, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы М777 и М119 производства США, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица "Мста-Б"», — добавили в ведомстве.

Днем ранее, 12 сентября, Минобороны заявило, что Российская армия на данном направлении уничтожила шесть боевых машин пехоты (БМП), в том числе три Bradley американского производства, отражая атаки ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое.