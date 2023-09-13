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20:10, 13 сентября 2023Путешествия

Престижная авиакомпания отказала в работе девушке из-за ее проблем с питанием

Insider: Emirates отказала в работе девушке с расстройством пищевого поведения

Фото: Androniki Christodoulou / Reuters

Авиакомпания Emirates, которая считается одной из самых престижных для работы, отказалась принимать стюардессу, ставшую победительницей конкурса «Мисс Вселенная Канада» 2023 года, из-за того, что у девушки в прошлом были проблемы с питанием. Подробностями истории она поделилась в соцсетях, на что обратило внимание издание Insider.

Мэдисон Квалтин призналась, что ей пришлось пройти долгий процесс оформления, а затем предоставить работодателю ряд документов, в том числе о тщательном медицинском осмотре.

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Квалтин указала в анкете, что ранее у нее было расстройство пищевого поведения, но теперь она выздоровела и чувствует себя хорошо, отмечает издание.

По словам победительницы конкурса, спустя некоторое время она получила электронное письмо. В нем говорилось, что девушка не соответствует предварительным требованиям, необходимым для этой должности, и что на работу ее не возьмут.

«Мне противно, что они дискриминируют меня за то, что я борюсь с расстройством пищевого поведения, которое не имеет ничего общего с выполнением работы бортпроводника», — пожаловалась «Мисс Вселенная Канада».

В 2023 году Emirates вошла в десятку лучших авиакомпаний мира с точки зрения обслуживания и трудоустройства. В рейтинге также оказались Singapore Airlines, Qatar Airways и ANA All Nippon Airways.

Ранее сообщалось, что стюардесс крупной китайской авиакомпании Hainan Airlines начнут отстранять от полетов за лишний вес. В начале июня 2023 года перевозчик включил требование о контроле веса женщин-бортпроводниц в руководство по проверке профессионального внешнего вида членов экипажа.

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    Марина Черняк
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