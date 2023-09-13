Бородин отказался выплатить Козловскому рубль по иску о защите чести

Общественник Бородин отказался выплатить Козловскому рубль по иску

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин не собирается выплачивать один рубль по иску о защите чести и достоинства российскому актеру театра и кино Даниле Козловскому. Об этом сам общественник заявил в беседе с «Лентой.ру».

«Никто ему ни рубль, ни полрубля никогда не заплатит. Мы понимаем, что мы правы и будем до конца идти, добиваться справедливости», — отрезал он, отметив, что решение суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

По словам Бородина, в суде было нарушено его право на защиту, так как заседание проводилось в его отсутствие. «На прошлом заседании судье говорили и сегодня заявили три ходатайства о том, что мы сегодня не сможем принять участие, потому что у нас, помимо этого суда, есть суды в других регионах. Мы сегодня не в Москве. Я так понимаю, судья приняла решение поскорее от этого дела избавиться и эту тему закрыть, но оно только начинается», — пояснил он.

Во-вторых, у общественника появились претензии к экспертизе, которую предоставила суду сторона обвинения. «Юристы Козловского принесли в суд экспертизу на основании моих высказываний. Мы сейчас готовим заявление в правоохранительные органы и хотим, чтобы силовики задали пару вопросов этому эксперту, чтобы узнать на основании чего он писал это заключение», — сказал Бородин.

Ранее суд встал на сторону актера. В иске артист требовал признать распространенные Бородиным сведения порочащими честь, обязать общественника сделать пост с опровержением собственных слов в социальных сетях, а также взыскать с него один рубль моральной компенсации.

В апреле общественник обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить артиста по статье о дискредитации Вооруженных сил России. В обращении указывалось, что Козловский осуждает в социальных сетях решение проблем на Украине «военными операциями», при этом признает, что не следил за боевыми действиями в Донбассе в течение восьми лет. Кроме того, актер якобы призывал сограждан выходить на акции протеста.

