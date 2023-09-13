Звезда сериала «Универ. Новая общага» подарила матери квартиру в Москве

Звезда «Универ. Новая общага» Наталья Рудова купила матери квартиру в Москве

Российская актриса Наталья Рудова подарила матери на день рождения квартиру в Москве. О покупке звезда сериала «Универ. Новая общага» рассказала в своем Telegram-канале.

Рудова призналась, что мечтала сделать родственнице такой подарок с детства, так как ее семья не имела собственного жилья и часто переезжала из одной съемной квартиры или комнаты в другую. «Одна из самых моих больших мечт сбылась! Не передать словами что это значит для Мамы и для моей семьи!» — написала актриса.

Наталья опубликовала видео, на котором показывает родственнице ее новое жилье. В квартире две комнаты, однако объект нуждается в серьезном ремонте. Сейчас внутри нет мебели. По словам Рудовой, этот ремонт станет третьим в ее жизни. «Надеюсь, сама я их больше делать не буду. Так что принимаю поздравления и плитку, сантехнику, стройматериалы и мебель», — отметила она.

В июле сообщалось, что певица Надежда Бабкина купила квартиру в центре Москвы для своего помощника Сергея Рябова. Однако позже фаворит артистки опроверг эту информацию, назвав ее бредом.