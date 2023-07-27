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12:58, 27 июля 2023Среда обитания

Фаворит Бабкиной опроверг информацию о покупке ему квартиры

Помощник Бабкиной Рябов опроверг информацию о покупке ему квартиры в центре Москвы

Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Помощник российской певицы Надежды Бабкиной Сергей Рябов опроверг информацию о том, что она купила ему квартиру в центре Москвы. Он поделился подробностями в разговоре с Woman.ru.

«Что сделала? Подарила? Боже мой, что за бред?» — сказал 32-летний фаворит артистки. Он также отметил, что был бы рад приобрести жилье в столице, однако пока этого не произошло.

Рябов прокомментировал слухи о том, что с Бабкиной перестал общаться ее сын. По словам помощника, родственники недавно разговаривали. Он добавил, что уже привык к слухам об отношениях с Бабкиной. «Это уже неудивительно. Даже поздно эти слухи запустили. Мы плодотворно работаем уже на протяжение трех лет и появляемся на всех мероприятиях и телевизионных съемках вместе», — сказал Рябов.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что певица купила Рябову двухкомнатную квартиру за 47 миллионов рублей в районе проспекта Мира. Источники издания добавили, что Бабкина оплатила ремонт жилья, который обошелся в 10 миллионов рублей.

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    Нина Ташевская
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