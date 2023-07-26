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12:29, 26 июля 2023Среда обитания

Надежда Бабкина купила молодому фавориту квартиру за десятки миллионов рублей

Певица Надежда Бабкина купила своему помощнику квартиру в центре Москвы за 47 млн рублей

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская певица Надежда Бабкина купила своему помощнику, 32-летнему Сергею Рябову, квартиру в центре Москвы за десятки миллионов рублей. О подарке, который сделала артистка молодому фавориту, пишет «Комсомольская правда».

Рябов — бывший фигурист, сейчас он работает заместителем директора в театре «Русская песня», которым руководит Бабкина. Артистка отрицает слухи о романе с помощником, но, по словам сотрудников театра, недавно купила ему недвижимость в столице.

Речь идет о двухкомнатной квартире за 47 миллионов рублей в районе проспекта Мира. Собеседники портала рассказали, что Бабкина также оплатила ремонт жилья, который обошелся в 10 миллионов рублей. В театре также рассказали, что сын певицы Данила перестал общаться с матерью, когда узнал о сделке.

Ранее популярная телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что ее выселил кот из квартиры в центре Москвы. В 2021 году телеведущая задумала купить своему коту по кличке Эскобар новую квартиру после того, как у ее матери начались проблемы со здоровьем из-за кошачьей шерсти, а у сына Водонаевой Богдана обнаружилась аллергия.

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    Нина Ташевская
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