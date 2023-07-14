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21:41, 14 июля 2023Среда обитания

Водонаева рассказала о выселившем ее из квартиры коте

Телеведущая Алена Водонаева рассказала, что кот выселил ее из квартиры в центре Москвы

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Популярная телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала о том, что собственный кот выселил ее из собственной квартиры в центре Москвы. Информацию об этом она раскрыла в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!».

В 2021 году телеведущая задумала купить своему коту по кличке Эскобар новую квартиру после того, как у матери женщины участились проблемы со здоровьем из-за шерсти питомца, а у сына Водонаевой Богдана началась аллергия.

В том же году Водонаева приобрела квартиру, расположенную в районе Хамовники. По информации звезды, стоимость составила приблизительно 60 миллионов рублей, при этом она приобрела объект в ипотеку и платит по кредиту 200 тысяч рублей в месяц. Однако там поселился не кот, а она сама вместе с сыном, при этом кот остался жить в старой квартире. Примечательно, что площадь нового объекта по сравнению со старым гораздо ниже — 80 квадратных метров против 130.

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«Мы с сыном ютимся в квартирке в 80 квадратных метров в Хамовниках, а кот живет на 130», — сообщила звезда и добавила, что она каждый день навещает кота на старой квартире. В ответ на это интервьюер назвала кота царем, выселившим их из прежнего места жительства, и Водонаева согласилась с ней.

Несмотря на меньший метраж нового объекта, телеведущая считает, что что ей повезло найти новую квартиру. «Она того стоит. Это сталинка, это очень классный дом», — поделилась Водонаева. Предыдущим владельцем жилья был чиновник, который провел там дорогостоящий ремонт с использованием качественных стройматериалов, так что объект, по словам звезды, буквально «напичкан богатством». Кроме того, большими преимуществами новой квартиры стали близость школы сына, а также места жительства его отца.

Ранее звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова со слезами на глазах рассказала о квартире покойной бабушки, которая досталась ей в наследство.

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    Полина Кислицына
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