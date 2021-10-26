Водонаева купила элитную квартиру для своего кота Эскобара

Известная российская телеведущая и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала о покупке отдельной недвижимости своему породистому коту Эскобару. Знаменитость приобрела мейн-куну квартиру в элитном районе Москвы — Хамовниках, пишет Super.ru 26 октября.

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Водонаева купила питомцу квартиру в столице площадью 50 квадратов за 19 миллионов рублей, выяснили журналисты. Телеведущая оформила на недвижимость ипотеку. «Дом был построен почти 100 лет назад. Обычно цены в этом месте гораздо выше, но жилье кота Водонаевой нуждается в капитальном ремонте», — уточнили в Super.ru.

Ранее телеведущая рассказывала на своей странице в Instagram, что планирует выбрать квартиру для своего любимца-кота в Хамовниках, так как в будущем планирует переехать в этот район сама. Там же находится ее собственный салон красоты.

Звезда решилась на покупку квартиры коту Эскобару, так как у матери женщины участились проблемы со здоровьем из-за шерсти животного, а у сына Водонаевой Богдана началась аллергия. Мальчик сильно кашлял и в итоге был вынужден переехать на время к своему отцу.