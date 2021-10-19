Алена Водонаева решила купить квартиру для кота

Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева решила купить квартиру для своего кота по кличке Эскобар. Покупка недвижимости для питомца связана с состоянием здоровья сына телеведущей. Она поделилась подробностями с подписчиками в Instagram.

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Водонаева заявила, что из-за шерсти питомца проблемы со здоровьем начались у ее матери. Позже аллергию заметили у сына Богдана, мальчик начал сильно кашлять. В итоге ребенок телеведущей переехал к своему отцу. Водонаева заявила, что не сможет отдать кота, поэтому решила поселить его в отдельной квартире.

Телеведущая захотела приобрести недвижимость в ипотеку в столичном районе Хамовники. Она уже посетила подходящий вариант и выразила надежду, что «котик оценит» его. В будущем Водонаева планирует переехать в Хамовники — на данный момент она владеет там салоном красоты, а ее сын учится в школе этого района. «Вот такой план. Я все хорошо обдумала и начинаю процесс», — написала телеведущая.

В августе 2020 года немецкая супермодель Клаудия Шиффер решила переделать свой особняк в английском Уэст-Саффолкев в дом для собак. Питомцев захотели поселить в левом крыле здания и оборудовать помещение лежанками. На тот момент знаменитость должна была одобрить перепланировку у местных властей.