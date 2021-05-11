Водонаева осудила женщин за травлю друг друга

Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева заявила, что женщина может быть прекрасна в любом возрасте. В Instagram она осудила женщин, считающих иначе, и призвала отказаться от травли друг друга в сети и в жизни.

«Такое чувство, что после очередного дня рождения нужно выкинуть все свои шмотки, дорогой уход, абонементы в фитнес... Может, еще и гроб заранее заказать?» — так она отреагировала на комментарии недоброжелателей под фотографией некой 50-летней женщины.

Водонаева подчеркнула, что большинство эйджизма и шейминга в комментариях, как правило, оставляют другие женщины. «Где солидарность? Где сестринство?» — возмутилась она.

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Ведущая призвала женщин не быть врагами друг другу и не соревноваться «за Васю, который сидит напротив телевизора и пьет пиво». «Нас научили ненавидеть друг друга настолько, что мы даже не замечаем, как утопаем в собственной желчи», — констатировала Водонаева.

Она добавила, что установка о том, что нельзя быть красивой после сорока лет, все еще жива. Телеведущая уточнила, что есть множество примеров, доказывающих обратное. «Нам не нужно доказывать собственную значимость через унижение друг друга. Женщины не должны быть против женщин», — заключила бывшая участница реалити.

Ранее Водонаева назвала мужчин, у которых нет в собственности жилья, собаками бездомными. По ее мнению, с такими людьми нельзя строить серьезные отношения.