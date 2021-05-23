Водонаева призналась в сексуальном влечении к женщинам

Телеведущая и бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева призналась, что испытывает сексуальное влечение к женщинам. Об этом знаменитость заявила в своем официальном Instagram.

Водонаева решила пообщаться со своими подписчиками и попросила задавать ей вопросы. Одна из поклонниц поинтересовалась у ведущей, смогла ли бы та построить серьезные отношения с женщиной. На это Водонаева ответила, что у нее не было подобного опыта, однако она допускает эту ситуацию.

«Мне не важен пол. Женщины, которые мне нравятся (не эстетически, а в сексуальном плане), мужественные и похожи на мужчин», — заключила ведущая.

Ранее Водонаева осудила женщин за травлю друг друга. По ее мнению, женщина может быть прекрасна в любом возрасте. Тех, кто не согласен с ее идеей, Водонаева попросила

отказаться от унижения друг друга в Сети и в жизни.