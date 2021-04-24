Власти Москвы обвинили Водонаеву во лжи

Представители департамента здравоохранения Москвы заявили, что обвинения телеведущей и бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой о халатном отношении специалистов Городской клинической больницы имени Виноградова не соответствуют действительности. О лжи ведущей власти Москвы сообщили в комментарии Пятому каналу.

По данным департамента, врачи и медсестры делали обходы пациентов по установленному графику. Представитель ведомства подчеркнул, что Водонаева также могла вызвать сотрудника с помощью дежурной кнопки.

В депздраве добавили, что пока ведущая была в реанимации, врач находился рядом с ней постоянно. После перевода в отделение неврологии ни одной жалобы от пациентки не поступило, добавили в ведомстве.

«В течение дня палату посещали лечащий врач, невролог и заведующий неврологическим отделением, что подтверждается камерами видеонаблюдения», — отметили в пресс-службе.

Ранее Водонаева сообщила, что испытала ухудшение здоровья после одной из капельниц, однако ни один врач из-за случившегося к ней не зашел. Телезвезда списала это на обиду из-за жалобы на сотрудницу больницы, которая во время процедуры достала капельницу из катетера без перчаток. По утверждениям ведущей, ее также беспокоил сотрудник, работавший дрелью внутри больницы. В итоге ведущая попросила выписать ее из больницы и уехала домой.

Днем 20 апреля Водонаеву экстренно госпитализировали. Позже телеведущая рассказала, что она перенесла микроинсульт. Ведущая констатировала, что в последнее время много работала и плохо высыпалась.