Власти Москвы ответили перенесшей инсульт Водонаевой

Власти Москвы ответили на возмущение телеведущей Алены Водонаевой из-за сотрудницы, проводившей медицинские манипуляции без перчаток. В столичном департаменте здравоохранения поддержали перенесшую инсульт бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Проведена служебная проверка. К сотруднице, которая оказывала медицинскую помощь без перчаток, применены меры дисциплинарного взыскания», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также представитель департамента подчеркнул, что для недопущения подобных ситуаций с другими пациентами в будущем с сотрудниками больницы проведут беседу.

Ранее Водонаева перенесла микроинсульт. Она заметила, что в последнее время много работала и плохо высыпалась. Ее экстренно госпитализировали в Москве днем 20 апреля.

Ведущую возмутили действия сотрудницы отделения реанимации, куда ее привезли на скорой. Она пояснила, что медицинский работник достала капельницу из катетера без перчаток, то есть не соблюдала меры безопасности. По утверждениям Водонаевой, специалист попыталась оправдать свои действия.