Звезда «Дома-2» со слезами на глазах рассказала о квартире покойной бабушки

Звезда «Дома-2» Ефременкова заплакала, рассказывая о доставшейся в наследство квартире

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова со слезами на глазах рассказала о квартире покойной бабушки, которая досталась ей в наследство. Она опубликовала видео в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Накануне Ефременкова съездила к нотариусу, чтобы написать заявление о вступлении в наследство. Звезда призналась, что во время оформления документа не могла поверить в происходящее. По ее словам, спустя полгода после ухода бабушки из жизни она все еще не может принять, что ее больше нет. После подписания заявления Юлия заплакала.

«Я не могу просто принять этот факт, что мамы нет и что я сейчас являюсь наследницей. Ужасно все это», — заявила бывшая участница телестройки. Звезда состояла с родственницей в близких отношениях и называла ее мамой.

Речь идет о квартире, которую бабушка Юлии приобрела после продажи жилья в Краснодаре. Часть средств на покупку недвижимости ей дала внучка, которая также полностью оплатила стоимость ремонта.

Ранее Ефременкова показала ремонт в своей двухэтажной квартире в Турции. На опубликованных кадрах она продемонстрировала интерьер нескольких комнат и мраморную лестницу, ведущую на второй этаж.