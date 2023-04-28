Звезда «Дома-2» показала ремонт в в турецкой квартире

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь показала ремонт в квартире в Турции

Бывшая участница телешоу «Дом-2» Дарья Пынзарь показала, как продвигается ремонт в их с мужем двухэтажной квартире, находящейся в Турции. Предварительный результат работы строительной бригады она продемонстрировала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Звезда реалити-шоу продемонстрировала аудитории вид нескольких комнат, а также мраморную лестницу, ведущую на второй этаж. На записях, опубликованных блогером, можно увидеть, что стены в квартире выкрашены в зеленый цвет. В некоторых комнатах установлены двери и предметы мебели, такие как шкафы и зеркало. Кроме того, в одном из помещений есть панорамные окна, а в ванной обустроена необходимая сантехника. Стоит отметить, что лестница и многие другие предметы мебели были накрыты пленкой. Пынзарь подчеркнула, что ремонт еще не завершен и рабочие продолжают красить стены в доме.

Пынзарь отметила, что мнение ее аудитории по поводу цвета стен в квартире разделились — одна часть подписчиков посчитала его красивым, а другая — мрачным. «Да не будет мрачно! Поэтому я и не стала показывать сразу всю квартиру, потому что уж дождемся тогда последнего результата. Вы же не знаете, как задумано дальше будет, что там будет дальше. Поэтому давайте потом в конце я вам все обязательно покажу», — сообщила она.

Блогер призналась подписчикам, что она очень рада, что они сделали мебель на заказ, а не выбирали из того, что есть в наличии. Пынзарь добавила, что у нее были сомнения насчет того, действительно ли нужно ждать, пока изготовится мебель, так как в противном случае переезд состоялся бы гораздо раньше. Однако спустя время она убедилась, что принятое решение было верным.

«На душе у меня такая радость! Вчера я зашла в квартиру, и у меня мурашки побежали по коже, потому что оттеночки те, которые я хотела, зеркало, где не хотела — там его нет, где я хотела — мне его сделали. Боже, наконец-то я буду жить в квартире своей мечты! Это просто все идеально. Я сейчас прямо расплачусь. Потому что реально такие эмоции просто непередаваемые», — растрогалась звезда.

В апреле бывшая участница популярного телешоу «Дом-2» Юлия Ефременкова назвала цены в одном из московских жилых комплексов бизнес-класса «космическими» и «кусачими». При этом блогер заявила, что готова работать еще усерднее, чтобы приобрести квартиру.