Звезда «Дома-2» высказалась о стоимости квартир в Москве

Экс-участница «Дома-2» Ефременкова назвала цены на жилье в одном из ЖК Москвы «кусачими»

Бывшая участница популярного телешоу «Дом-2» Юлия Ефременкова назвала цены в одном из московских жилых комплексов (ЖК) бизнес-класса «космическими» и «кусачими». На эту тему звезда высказалась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ефременкова сообщила подписчикам, что едет смотреть варианты будущих квартир для своих сыновей в одном из жилых комплексов столицы, расположенном на Нагатинской набережной. Узнав о ценах на некоторые объекты в корпусах со сдачей в 2023-2024 годах, звезда телешоу сочла их слишком высокими.

«27 миллионов — в перспективе, дай бог, когда-то... Это космос. На 10 миллионов дороже из-за вида покупают», — выразила свою точку зрения блогер. При этом она добавила, что готова рассмотреть покупку квартиры в этом ЖК с предчистовой отделкой стоимостью 17,96 миллиона рублей. Площадь объекта на 12-м этаже дома составляет 52,8 квадратного метра. Ефременкова также рассказала, что на днях планирует съездить на просмотр еще нескольких объектов в других жилых комплексах столицы.

Блогер заявила, что готова работать еще усерднее, чтобы приобрести квартиру. «Цены, конечно, кусаются — для меня по крайней мере. Но я очень хочу, чтобы ЖК был именно бизнес-класса и чтобы это была Москва. Я не хочу больше эконом! Я считаю, что уровень нужно повышать, поэтому придется пахать еще больше», — призналась она.

Ранее в апреле Ефременкова объяснила желание купить еще одну квартиру. Бывшая участница «Дома-2» сообщила, что намерена приобрести новое жилье для одного из сыновей.