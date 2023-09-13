69-я параллель
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19:01, 13 сентября 202369-я параллель

Российский ученый назвал срок адаптации к жизни на севере

В Научном центре изучения Арктики рассказали об адаптации к жизни на севере

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Для адаптации переселенцев к жизни на севере необходимо два-три года. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Вадим Пономарев в интервью «Российской газете».

«Главное — принять факт, что отныне твой дом здесь. Плюс поддерживать тело и психику в ресурсном состоянии. На третий год организм перестраивается, и начинаешь замечать не только трудности, но и красоты, которые нигде не встретишь», — рассказал Пономарев.

Он уточнил, что на жизнь приезжих влияют природно-климатические условия, особенности северного быта и отсутствие привычной культурно-досуговой среды. В этих условиях нарушаются привычные биоритмы, падает уровень серотонина и увеличивается выработка мелатонина — гормона сна. Все это может вызвать синдром полярного напряжения.

Для того чтобы повысить качество жизни и облегчить адаптацию, необходимо включать в рацион продукты, способствующие выработке дофамина и серотонина, — например, шоколад, орехи, мед и ягоды. Пономарев подчеркнул, что не менее важно выбрать себе хобби и ежедневно уделять время физическим нагрузкам.

К 2024 году ученые намерены собрать наработки по социально-психологической адаптации в единую методику, по которой планируют обучать частнопрактикующих специалистов. Пономарев отметил, что таким работникам можно было бы выделить кабинеты в отделах социальной защиты, куда каждый северянин мог бы обратиться анонимно.

Ранее Пономарев рассказал, что работоспособность жителей Арктики повысят с помощью освещения. Специалисты считают, что разработки, созданные в рамках исследований, принесут пользу не только Ямалу, но и другим регионам страны.

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    Варвара Родикова
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