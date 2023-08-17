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14:30, 17 августа 202369-я параллель

Российские ученые повысят работоспособность жителей Арктики с помощью освещения

Ученые найдут способ повысить работоспособность в Арктике с помощью освещения

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

На Ямале ученые найдут способ повысить работоспособность жителей Арктики с помощью освещения. Об этом сообщает «Российская газета».

«Люди жалуются на разбитость, общую слабость, быструю утомляемость, сонливость, мигрени, скачки давления», — рассказал старший научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Вадим Пономарев.

Он объяснил, что на жителей арктических регионов воздействует комплекс негативных факторов — продолжительный холод, нехватка солнечного света, колебания магнитного поля, сниженное количество кислорода и другие аспекты. Все это развивает синдром северного или полярного напряжения.

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Для решения этой проблемы в Западно-Сибирском НОЦ запустили проект «Свет Арктики». На протяжении двух лет специалисты вели мониторинг физиологических параметров добровольцев из Салехарда, Аксарки и Уренгоя в возрасте от 14 до 65 лет. Специальный прибор, похожий на фитнес-браслет, регистрировал показатели их активности, качество сна, температуру и полученный наружный свет. Участники эксперимента вели дневник сна, а также сдавали анализы крови и слюны.

Исследование рассчитано на пять лет, следующий этап начнется осенью. Дома и на работе у добровольцев установят «умное» освещение, подстраивающееся под биоритмы человека и повторяющее ход солнца — ученые выяснят, как оно будет воздействовать на организм.

Специалисты считают, что разработки, созданные в рамках исследований, принесут пользу не только Ямалу, но и другим регионам страны — их можно будет использовать при работе людей в ночную смену, в школах, вузах, больницах и офисах.

Ранее сообщалось, что для российских полярников разработают капсулу отдыха. Предполагается, что разработка повысит комфорт быта на Крайнем Севере и положительно скажется на здоровье работников.

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    Варвара Родикова
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