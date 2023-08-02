69-я параллель
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15:08, 2 августа 202369-я параллель

Для российских полярников разработают капсулу отдыха

Ученый из Томска разработает капсулу отдыха для российских полярников

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сотрудник Томского университета Владислав Фирсов разработает капсулу отдыха для российских полярников. Об этом сообщает издание «Ямал-медиа».

Решение было принято по итогам двух экспедиций на острове Хейса и мысе Марре-Сале, в ходе которых волонтеры проекта «Зеленая Арктика» собрали, спрессовали и подготовили для вывоза 1,7 тысячи металлических бочек и 50 тонн металлоконструкций. Все это время ученый собирал данные о физическом и психологическом состоянии коллег, измеряя их вес, артериальное давление и насыщенность крови кислородом.

Сейчас участники экспедиций, вахтовики и кочевники живут в общих помещениях. Предполагается, что разработка индивидуальных капсул повысит комфорт быта на Крайнем Севере и положительно скажется на здоровье работников. По словам Фирсова, в такой капсуле будут проведены шумо- и светоизоляция, в ней можно будет почитать книжку или посмотреть фильм.

Опытный образец капсулы планируют изготовить к 2024 году и испытать в следующей экспедиции.

Ранее в России представили автобус для работы в условиях Арктики. Машина рассчитана на перевозку 22 пассажиров и имеет ряд особенностей, позволяющих выполнять рейсы в самых суровых температурных режимах.

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    Варвара Родикова
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