Для российских полярников разработают капсулу отдыха

Ученый из Томска разработает капсулу отдыха для российских полярников

Сотрудник Томского университета Владислав Фирсов разработает капсулу отдыха для российских полярников. Об этом сообщает издание «Ямал-медиа».

Решение было принято по итогам двух экспедиций на острове Хейса и мысе Марре-Сале, в ходе которых волонтеры проекта «Зеленая Арктика» собрали, спрессовали и подготовили для вывоза 1,7 тысячи металлических бочек и 50 тонн металлоконструкций. Все это время ученый собирал данные о физическом и психологическом состоянии коллег, измеряя их вес, артериальное давление и насыщенность крови кислородом.

Сейчас участники экспедиций, вахтовики и кочевники живут в общих помещениях. Предполагается, что разработка индивидуальных капсул повысит комфорт быта на Крайнем Севере и положительно скажется на здоровье работников. По словам Фирсова, в такой капсуле будут проведены шумо- и светоизоляция, в ней можно будет почитать книжку или посмотреть фильм.

Опытный образец капсулы планируют изготовить к 2024 году и испытать в следующей экспедиции.

Ранее в России представили автобус для работы в условиях Арктики. Машина рассчитана на перевозку 22 пассажиров и имеет ряд особенностей, позволяющих выполнять рейсы в самых суровых температурных режимах.