Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:31, 13 сентября 2023Мир

В Ирландии обвинили двух украинцев в незаконной продаже сигарет

Donegallive: двух украинцев обвинили в незаконной продаже сигарет в Ирландии

Фото: Unsplash

В Ирландии двух украинских беженцев поймали на незаконной продаже сигарет. Об этом заявил обозреватель Donegallive Крис МакНалти.

МакНалти рассказал, что в полицию поступил звонок о двух мужчинах на Пирс-роуд, Леттеркенни (город в графстве Донегол на севере Ирландии), продававших сигареты из автомобиля, зарегистрированного на Украине.

«Полиция зафиксировала осуществление сделки и увидела, как двое мужчин сели в автомобиль и уехали. Впоследствии полиция остановила автомобиль и обнаружила <…> большой запас сигарет», — отмечается в публикации.

В результате произошедшего украинцев обвинили в незаконной торговле и хранении восьми тысяч сигарет без акцизных марок. В суде заявили о важности дела из-за «объема сигарет и наличных денег» и отложили его дальнейшее рассмотрение на декабрь.

Ранее украинским беженцам в Ирландии разослали фейковые письма об обязанности службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Уведомления, датированные 7 сентября, пришли от лица министерства юстиции Ирландии.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе из-за ракетной атаки ВСУ произошел пожар

    Курение ускорило клеточное старение

    Захарова прокомментировала визит Ким Чен Ына в Россию

    В Ирландии обвинили двух украинцев в незаконной продаже сигарет

    Москвичей возмутила «уборка» в подъезде многоэтажки

    Украине предрекли поставки «истребителей для бедных»

    США предложили Польше агитировать украинских беженцев возвращаться на родину

    Захарова заявила о создании Зеленским видимости стремления к достижению мира

    Момент мощного взрыва в Севастополе попал на камеру

    В ДНР заявили о попытках Киева отправить женщин на фронт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости