В Ирландии обвинили двух украинцев в незаконной продаже сигарет

Donegallive: двух украинцев обвинили в незаконной продаже сигарет в Ирландии

В Ирландии двух украинских беженцев поймали на незаконной продаже сигарет. Об этом заявил обозреватель Donegallive Крис МакНалти.

МакНалти рассказал, что в полицию поступил звонок о двух мужчинах на Пирс-роуд, Леттеркенни (город в графстве Донегол на севере Ирландии), продававших сигареты из автомобиля, зарегистрированного на Украине.

«Полиция зафиксировала осуществление сделки и увидела, как двое мужчин сели в автомобиль и уехали. Впоследствии полиция остановила автомобиль и обнаружила <…> большой запас сигарет», — отмечается в публикации.

В результате произошедшего украинцев обвинили в незаконной торговле и хранении восьми тысяч сигарет без акцизных марок. В суде заявили о важности дела из-за «объема сигарет и наличных денег» и отложили его дальнейшее рассмотрение на декабрь.

Ранее украинским беженцам в Ирландии разослали фейковые письма об обязанности службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Уведомления, датированные 7 сентября, пришли от лица министерства юстиции Ирландии.