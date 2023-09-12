Украинским беженцам разослали фейковые письма об обязанности службы в ВСУ

Irish Times: беженцам разослали фейковые письма об обязанности службы в ВСУ

Украинским беженцам в Ирландии разослали фейковые письма об обязанности вернуться на родину и служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Irish Times.

Поддельные уведомления, датированные 7 сентября, пришли от лица министерства юстиции Ирландии. В них говорилось о якобы направленных запросах об экстрадиции и возвращении на Украину для прохождения службы.

По данным издания, в письмах сообщалось, что ведомство получило запрос от украинского правительства о высылке беженцев, которые не выполняют законное обязательство служить в ВСУ. В них также утверждалось, что получатель должен предстать перед Верховным судом на слушании об экстрадиции в октябре.

Министерство юстиции заявило, что не рассылало подобных писем. Кто стоит за отправленными фейками, неизвестно, их количество также не уточняется.

Ранее сообщалось, что Польша приступила к выдаче Киеву мужчин призывного возраста, покинувших Украину после начала спецоперации. Как заявляется, киевской стороне передали граждан, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз.

