Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:40, 12 сентября 2023Мир

Украинским беженцам разослали фейковые письма об обязанности службы в ВСУ

Irish Times: беженцам разослали фейковые письма об обязанности службы в ВСУ

Фото: Yurii Rylchuk / Globallookpress.com

Украинским беженцам в Ирландии разослали фейковые письма об обязанности вернуться на родину и служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Irish Times.

Поддельные уведомления, датированные 7 сентября, пришли от лица министерства юстиции Ирландии. В них говорилось о якобы направленных запросах об экстрадиции и возвращении на Украину для прохождения службы.

По данным издания, в письмах сообщалось, что ведомство получило запрос от украинского правительства о высылке беженцев, которые не выполняют законное обязательство служить в ВСУ. В них также утверждалось, что получатель должен предстать перед Верховным судом на слушании об экстрадиции в октябре.

Министерство юстиции заявило, что не рассылало подобных писем. Кто стоит за отправленными фейками, неизвестно, их количество также не уточняется.

Ранее сообщалось, что Польша приступила к выдаче Киеву мужчин призывного возраста, покинувших Украину после начала спецоперации. Как заявляется, киевской стороне передали граждан, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе во время учебного полета потерпел крушение военный самолет

    Украинским беженцам разослали фейковые письма об обязанности службы в ВСУ

    Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей в Евросоюз

    Венгрия отказалась выдавать Украине сбежавших из страны уклонистов

    В США предрекли скорое поражение ВСУ

    Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы

    Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара на 2024 год

    Пентагон допустил новые поставки кассетных боеприпасов на Украину

    Греф дал россиянам совет по сбережениям

    Пентагон назвал Россию острой угрозой в киберпространстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости