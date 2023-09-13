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17:51, 13 сентября 2023Силовые структуры

Начато расследование из-за массового отравления в российской школе

СКР возбудил дело из-за массового отравления в школе Кызыла

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за массового отравления в школе города Кызыла Республики Тыва. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Начато расследование по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По версии следствия, 12 сентября 2023 года за медицинской помощью стали обращаться учащиеся школы № 18 с признаками отравления после обеда в столовой учреждения. Госпитализировали четверых несовершеннолетних, один из них в тяжелом состоянии, и сотрудника школы. Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли документы о деятельности пищеблока, образцы продуктов и воды, которые были направлены на химическое, микробиологическое исследования.

12 сентября сообщалось об отравлении 45 человек. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора и регионального министерства образования.

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    Любовь Ширижик
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