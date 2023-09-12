В российской школе отравились почти полсотни человек

В одной из школ Тувы отравились 45 человек, 6 госпитализировали

В одной из школ Кызыла в Туве отравились 45 человек, 6 из которых госпитализировали. Об этом сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

«Оперативно получаю информацию о ситуации с отравлением в школе № 18 в Кызыле. По последним данным, поступило 45 обращений с жалобой на кишечную инфекцию. Пятерых учащихся этой школы и одного взрослого врачи госпитализировали», — пояснил политик.

Он отметил, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора и регионального министерства образования. Все обстоятельства отравления, а также возбудитель инфекции устанавливаются специалистами. У сотрудников столовой взяты необходимые анализы, также были проведены исследования пищи, которую ели дети. Пищеблок закрыли до выяснения причин произошедшего.

Ранее в ГБОУ СОШ № 608 в Санкт-Петербурге произошло массовое отравление. Сначала сообщалось о 17 случаях заболевания, однако позднее число отравившихся резко выросло и достигло 56.