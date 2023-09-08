Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:34, 8 сентября 2023Россия

Число отравившихся в петербургской школе резко возросло

Роспотребнадзор: число отравившихся в школе №608 в Петербурге выросло до 56

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Число отравившихся в школе Санкт-Петербурга резко возросло до 56. Об этом сообщила пресс-служба местного Роспотребнадзора во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ГБОУ СОШ № 608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой в Кировском районе города. Сейчас в больнице находятся 22 ученика и трое сотрудников.

У 13 детей обнаружена сальмонелла. В школе нашли многочисленные нарушения санитарных правил и норм хранения продуктов. Работниц столовой временно отстранили.

О массовом отравлении в учебном заведении стало известно 7 сентября. Тогда сообщалось о 17 случаях заболевания острой кишечной инфекцией. На время расследования Роспотребнадзора учебный процесс приостановлен.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о «грандиозных планах» по развитию инфраструктуры России

    Упавший беспилотник ВСУ повредил вокзал в Брянске

    В Белоруссии назвали цинизмом комментарии Запада об ограничении обмена паспортов

    На Крымском мосту образовалась двухчасовая пробка

    Последствия попадания дрона в здание в Брянске показали на видео

    США помогут Словакии укрепить границу с Украиной

    Переехавшая в США российская блогерша пожаловалась на «конские» цены на жилье

    На Украине решили временно арестовать активы Коломойского

    Извержение вулкана Тонга вызвало разрушительные подводные течения

    Россия попросила Китай о помощи в выходе из изоляции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости