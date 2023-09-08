Число отравившихся в петербургской школе резко возросло

Роспотребнадзор: число отравившихся в школе №608 в Петербурге выросло до 56

Число отравившихся в школе Санкт-Петербурга резко возросло до 56. Об этом сообщила пресс-служба местного Роспотребнадзора во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ГБОУ СОШ № 608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой в Кировском районе города. Сейчас в больнице находятся 22 ученика и трое сотрудников.

У 13 детей обнаружена сальмонелла. В школе нашли многочисленные нарушения санитарных правил и норм хранения продуктов. Работниц столовой временно отстранили.

О массовом отравлении в учебном заведении стало известно 7 сентября. Тогда сообщалось о 17 случаях заболевания острой кишечной инфекцией. На время расследования Роспотребнадзора учебный процесс приостановлен.

