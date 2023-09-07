В петербуржской школе массово отравились дети

В школе в Санкт-Петербурге выявили кишечную инфекцию, 13 детей госпитализировали

В Санкт-Петербурге в школе №608 произошла вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщило городское управление Роспотребнадзора на своем сайте.

По данным санитарной службы, всего отравились 17 учеников и сотрудников школы, 13 детей госпитализировали в городские стационары. Уже организовано санитарно-эпидемиологическое расследование.

В Роспотребнадзоре добавили, что в данный момент обследуются контактные дети и взрослые, а также сотрудники комбината питания «Кировский», отвечающего за питание в учебном заведении. Устанавливаются причины появления очага инфекции.

Ранее сообщалось, что в Усть-Джегуте в Карачаево-Черкесии 31 человек отравился водой из-под крана, среди них 27 детей. Региональное управление Роспотребнадзора заявило, что у пострадавших диагностировали кишечную инфекцию.