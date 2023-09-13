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14:29, 13 сентября 2023Россия

Российские войска отразили атаку бригады ВСУ «Азов» в зоне спецоперации

Минобороны: в ДНР российские войска отразили две атаки спецбригады ВСУ «Азов»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Центр» отразили две атаки спецбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Азов при поддержке 21-й механизированной бригады ВСУ попытался атаковать российские позиции в районе населенного пункта Ямполовка ДНР. Еще одну попытку атаки украинские подразделения предприняли на территории Луганской народной республики, добавил представитель военного ведомства.

По наступавшим украинским войскам были нанесены удары штурмовой и армейской авиацией, а также артиллерией. Суточные потери противника на краснолиманском направлении составили до 65 человек, также были уничтожены две единицы бронетехники ВСУ.

13 сентября Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов украинских войск на донецком направлении. Помимо того, на указанном направлении были отражены восемь атак штурмовых групп ВСУ.

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    Алан Босиков
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