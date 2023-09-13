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08:37, 13 сентября 2023Бывший СССР

Российский журналист сообщил о депортации из Молдавии

Глава «Sputnik Молдова» заявил о депортации из Молдавии и запрете на въезд

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Руководитель «Sputnik Молдова» Виталий Денисов заявил, что его депортируют из Молдавии с предписанием о 10-летнем запрете на въезд в республику. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам журналиста, в Кишиневе к нему в дом пришли сотрудники миграционной службы, после чего посадили его в машину и отвезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. Денисов отметил, что ему не дали собрать вещи и забрать с собой домашних животных. Он также добавил, что о случившемся поставили в известность посла России в Молдавии Олега Васнецова.

Ранее в Армении были задержаны журналист «Sputnik Армения» Ашот Геворкян и пророссийский блогер Микаэл Бадалян. Как заявил Геворкян, их и еще нескольких людей задержали силовики, пока они находились в Сюникской области и готовили радиопередачу «Мы». Бадалян при этом не исключил, что в задержании имел место политический подтекст.

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    Георгий Нестеров
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