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22:20, 9 сентября 2023Интернет и СМИ

Пророссийский блогер и журналист раскрыли подробности задержания в Армении

Блогер Бадалян и журналист Геворкян раскрыли подробности задержания в Армении

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Пророссийский блогер Мика Бадалян и журналист агентства Sputnik Ашот Геворкян раскрыли подробности своего задержания в Армении в интервью Sputnik Армения. Они допустили политический подтекст в этом инциденте.

Геворкян отметил, что из вместе с Бадаляном и еще несколькими людьми задержали сотрудники спецназа, когда они находились в Сюникской области и готовили радиопередачу «Мы». Обозревателю надели наручники и доставили в отделение.

Он отметил, что в камере предварительного заключения к нему отнеслись хорошо, предоставили необходимые лекарства.

Бадалян не исключил, что в их задержании присутствовал политический подтекст. По его словам, сотрудники правоохранительных органов рассказали, что следствие шло давно, хотя они знали, что ни один из задержанных не совершал противоправных действий.

Блогер также отметил отношение Москвы к произошедшему и указал на реакцию МИД России и посольства РФ в Ереване. Он заявил, что инцидент никак не отразится на его позиции и дальнейшей деятельности.

Вечером в четверг, 7 сентября, СМИ сообщили о том, что в Армении исчез пророссийский блогер Микаэл Бадалян. Позже стало известно, что его задержали в армянском городе Горисе. Следственный комитет (СК) Армении сообщил, что вместе с Бадаляном также задержали обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна. Оба они подозреваются в незаконном обороте огнестрельного оружия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что задержание может быть провокацией Запада в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума.

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    Марина Совина
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