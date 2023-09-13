В России раскрыли способ помочь КНДР обойти санкции в космической отрасли

Кореевед Асмолов: запуск спутников КНДР на ракетах России поможет обойти санкции

Запуская северокорейские спутники на своих ракетах, Россия поможет КНДР обойти санкции, препятствующие развитию ее космической отрасли. Значение соответствующего решения российского президента Владимира Путина раскрыл ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН) Константин Асмолов в беседе с «Лентой.ру».

Кореевед пояснил, что несмотря на то, что по международному праву космос открыт для всех, международные санкции ООН, принятые в 2017 году и поддержанные в том числе Россией, запрещают КНДР запускать не только баллистические ракеты военного назначения, но и ракеты-носители для космической программы.

«Подобное решение Путина, благодаря которому северокорейские спутники будут запускаться на российских ракетах, обходит это ограничение и является очень серьезным доказательством уровня дружбы между нашими странами», — подчеркнул специалист.

Ранее 13 сентября на космодроме Восточный прошли переговоры между российским и северокорейским лидерами. Путин рассказал журналистам перед встречей, что Москва планирует помочь Пхеньяну со спутниками — этим и обусловлен выбор места встречи. Дважды, в мае и августе, Северная Корея пыталась запустить в космос военные спутники-разведчики, но обе попытки закончились неудачей.

