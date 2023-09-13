Песков раскрыл содержание беседы Путина и Ким Чен Ына

Представитель Кремля Песков: Путин и Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе двусторонней встречи не обсуждали риски ядерной войны. Об этом в эфире телеканала телеканала «Россия 1» сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, это не обсуждалось никак», — раскрыл официальный представитель Кремля, комментируя содержание беседы лидеров.

Песков также заявил, что беседа глав государств была весьма содержательной. По его словам, северокорейская сторона проявляет огромный интерес к развитию связей с Россией.

Ранее завершился саммит Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный. Встреча длилась в разных форматах больше пяти часов. В завершение президент РФ дал официальный обед по случаю визита руководителя Северной Кореи.