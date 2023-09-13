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04:17, 13 сентября 2023Мир

США предложили Польше агитировать украинских беженцев возвращаться на родину

Посольство США призвало СМИ Польши агитировать беженцев возвращаться на Украину

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Посольство США в Польше призвало местные средства массовой информации агитировать украинских беженцев возвращаться на родину. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В документе отмечается, что отдел общественной дипломатии Генконсульства Соединенных Штатов в Кракове стремится к тому, чтобы СМИ освещали тему вернувшихся из Польши на Украину семей, их усилий по социальному и физическому восстановлению.

Посольство также предложило выдавать гранты польским журналистам, которые продвигают истории о возвращении украинских беженцев на родину.

Ранее сообщалось, что Польша приступила к выдаче Киеву мужчин призывного возраста, покинувших Украину после начала спецоперации. Как заявляется, киевской стороне передали граждан, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз.

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    Марина Совина
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