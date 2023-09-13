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14:31, 13 сентября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении двух станций обнаружения воздушных целей ВСУ

МО: уничтожены станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что радиолокационные станции, которые поразили оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, находились в районе Лукашева в Луганской народной республике (ЛНР) и близ Крутояровки в Днепропетровской области.

Помимо этого, российские военные поразили живую силу и военную технику ВСУ в 129 районах боевых действий.

Ранее в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области на вскрытой средствами разведки позиции армия России уже уничтожала радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

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    Анастасия Шейкина
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