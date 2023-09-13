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17:07, 13 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин избил сына и полицейского и попал под суд

В Пензенской области пройдет суд над мужчиной, который избил сына и силовика

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Пензенской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, который подозревается в применении насилия к представителю власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

По версии следствия, вечером 24 июля два сотрудника полиции приехали по сигналу от соседей, сообщивших, что мужчина избивает своего сына. Его попытались отвезти в участок для объяснений, но агрессор был пьян и не хотел никуда ехать, поэтому схватил участкового за обмундирование и оттолкнул, после чего оба упали. После этого обвиняемый ударил силовика по лицу локтем правой руки. Второй сотрудник полиции остановил его.

Обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Анапе следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего туриста из Ростовской области, который напал на полицейского.

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    Варвара Митина
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