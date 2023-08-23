Турист напал на полицейского в Анапе и нарвался на уголовную статью

В Анапе возбудили дело из-за нападения жителя Ростовской области на полицейского

В Анапе следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего туриста из Ростовской области, который напал на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Вечером 21 августа силовики патрулировали улицы и заметили буйного мужчину в одном из кафе города. Дебошира задержали, но, не желая быть привлеченным к административной ответственности, он повалил одного из полицейских на землю и несколько раз его ударил.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как молодой мужчина бьет лежащего на земле полицейского. Второй сотрудник МВД пытается скрутить нападавшего.

Ранее в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих уроженцев Средней Азии по факту применения насилия против сотрудника полиции.