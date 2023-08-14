СКР возбудил дело против избивших полицейского мигрантов

В Москве следователи возбудили дело против двоих мигрантов, избивших силовика

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих уроженцев Средней Азии по факту применения насилия против сотрудника полиции. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По версии следствия, ночью 12 августа мигранты, находясь на крыльце одного из кафе столицы, избили сотрудника полиции, который приехал по вызову для пресечения их противоправных действий. Мужчин задержали. Во время допроса один обвиняемый признал вину частично, а другой — не признал.

14 августа суд изберет фигурантам меру пресечения. Следствие запросило для них заключение под стражу. В ходе расследования выяснилось, что мужчины находились в столице с нарушением требований миграционного законодательства.

Ранее в московском метро на станции «Тульская» мигранты из Центральной Азии избили полицейских.