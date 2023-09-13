Секс-работница раскрыла размер заработка на путешествиях с пожилыми богачами

27-летняя американка заработала 48 миллионов на путешествиях с пожилыми богачами

27-летняя американка рассказала, что заработала примерно 400 тысяч фунтов стерлингов (около 48 миллионов рублей) на путешествиях с пожилыми богачами. Размер ее вознаграждения раскрыл британский таблоид Daily Star.

По данным источника, секс-работница Пальмар Келли (Palmar Kelly) побывала в Лас-Вегасе, Мексике, Франции и Италии с обеспеченными мужчинами в возрасте, которые платили ей за компанию. Американка призналась, что «папики» покупали ей авиабилеты, давали дополнительно около четырех тысяч фунтов стерлингов (около 480 тысяч рублей) за каждую поездку, а также угощали ее изысканной едой и выпивкой.

Келли пояснила, что начала подрабатывать в этой сфере, когда обучалась актерскому мастерству в Нью-Йорке. Она получала до 799 фунтов стерлингов (около 96 тысяч рублей) за ночь и использовала эти деньги для оплаты профессиональных фотосессий. Со временем постоянные клиенты начали приглашать девушку с собой на отдых.

Издание отмечает, что последней поездкой Келли стал круиз на Багамы с 57-летним мужчиной. «Мы живем лишь один раз. Мне буквально нечего терять. Я отправилась в круиз на Багамы и была с ним шесть дней. Он потрясающий, очень приятный и уважаемый человек», — порадовалась секс-работница.

Ранее бывшую стюардессу задержали во Вьетнаме за организацию секс-бизнеса и вовлечение в него коллег. 26-летняя Во Тхи Ми Хан (Vo Thi My Hanh) угодила в полицию после того, как стражи порядка провели обыск в отеле на улице Ле Тхи Риенг в городе Хошимин и поймали четырех женщин, оказывавших секс-услуги. Трое из них оказались бортпроводницами, а еще одна — фотомоделью.

