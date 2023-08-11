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17:25, 11 августа 2023Путешествия

Стюардесса организовала секс-бизнес, вовлекла в него коллег и угодила в полицию

VnExpress: бывшую стюардессу задержали во Вьетнаме за организацию секс-бизнеса

Фото: Ronny 80 / Shutterstock / Fotodom

Бывшую стюардессу задержали во Вьетнаме за организацию секс-бизнеса и вовлечение в него коллег. Подробностями истории поделилось издание VnExpress.

По данным источника, 26-летняя Во Тхи Ми Хан (Vo Thi My Hanh) угодила в полицию в четверг, 10 августа, после того, как стражи порядка провели обыск в отеле на улице Ле Тхи Риенг в городе Хошимин и поймали четырех женщин, оказывавших секс-услуги. Трое из них оказались бортпроводницами, а еще одна — фотомоделью.

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Задержанные рассказали, что Хан предложила им присоединиться к своему бизнесу по оказанию секс-услуг высокопоставленным клиентам, с которых они брали тысячу долларов за сеанс (около 98 тысяч рублей) и три тысячи долларов (около 294 тысяч рублей) за ночь.

Известно, что сама предпринимательница получала 295 долларов (около 29 тысяч рублей) за сеанс в качестве брокерского вознаграждения. Полиция сообщила, что она заработала на этом бизнесе более 42 тысяч долларов (более 4 миллионов рублей).

Следователи обнаружили, что Хан создавала в социальных сетях образ успешной женщины, публикуя фотографии, на которых она покупала предметы роскоши и путешествовала по известным местам. На ее страницу в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) было подписано более 300 тысяч человек.

Издание также сообщает, что на момент ареста Хан руководила примерно 30 секс-работницами, большинство из которых были стюардессами и моделями. Она также оказывала услуги сама.

Ранее бывшая стюардесса рассказала о жестких стандартах красоты в сфере авиации, из-за чего девушки начинают употреблять наркотики и прибегают к пластической хирургии. По словам экс-стюардессы, ее коллеги принимали героин и кокаин, чтобы быстро похудеть.

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    Марина Черняк
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